Росія уже запускала по Україні балістичні ракети, які купила в КНДР

Представник Білого Дому Джон Кірбі розповів, що Росія уже принаймні двічі застосовувала в Україні ракети, придбані у КНДР, – 30 грудня 2023 року ракета влучила у відкрите поле в Запорізькій області та 2 січня 2024 року (наслідки використання ще оцінюються): The Washington Post, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі

«Наша інформація вказує на те, що Корейська Народно-Демократична Республіка нещодавно надала Росії пускові установки для балістичних ракет і кілька десятків балістичних ракет — і Росія запустила кілька балістичних ракет в Україну».

За словами чиновника, РФ стає все більш ізольованою на світовій арені і змушена шукати військову техніку в країнах-однодумцях.

Інший посадовець повідомив, що північнокорейські снаряди були балістичними ракетами малої дальності, які Москва запустила наприкінці грудня і на початку січня.

Хоча офіційні особи заявили, що Пхеньян надав «кілька десятків балістичних ракет», поки що неясно, який обсяг зброї надіслала Північна Корея, або скільки вона планує надати в найближчі місяці.