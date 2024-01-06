У Бундестазі вважають, що Україна повинна мати Taurus для ударів про цілях у РФ

Кілька провідних представників партій Бундестагу з питань оборони висловились за надання Україні далекобійних ракет Taurus для ударів по цілях на території Росії – позиція, яку федеральний уряд раніше називав неприйнятною.

Про це йдеться в публікації видання Rheinische Post.

На підтримку надання Україні Taurus раніше висловились речниця з питань оборони від «Зелених» Сара Нанні та експерт із зовнішньої політики опозиційного Християнсько-демократичного союзу, колишній полковник Бундесверу Родеріх Кізеветтер.

Обоє підкреслюють, що Україна повинна мати право використовувати ці далекобійні ракети, аби знищувати російські установки, з яких запускають ракети по її території.

«Найефективнішим захистом від російських авіаударів є вогонь по цілях на російській території та на окупованих територіях на сході України, звідки Росія здійснює свої атаки», – сказала Нанні, додавши, що це найкращий захист для цивільних українців і він передбачений міжнародним правом.

Кізеветтер вважає, що для таких ударів незамінними будуть німецькі крилаті ракети.

«Taurus важливий тому, що ця система дуже ефективна і може бути використана для знищення структур постачання і управління далеко за лінією фронту», – сказав він.

Політик від ХДС допустив, що за допомогою далекобійної зброї Україна може знищити Кримський міст, що унеможливить постачання російських військ через Крим, знищить Чорноморський флот і змусить російські війська капітулювати, звільнивши таким чином півострів.