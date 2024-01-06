Землетрус у Японії: кількість загиблих перевищила 100, понад 200 людей вважаються зниклими безвісти

Про це повідомляє Reuters.

Станом на ранок суботи, 6 січня, понад 30 тисяч евакуйованих очікують на допомогу, пошуки вцілілих під завалами будівель тривають вже шостий день. Це найсмертоносніший землетрус в країні за останні майже вісім років.

За даними уряду префектури Ісікава, до 13:00 (04:00 за Гринвічем) було підтверджено ще 16 смертей у містах Вадзіма та Анамізу, в результаті чого загальна кількість загиблих зросла до 110.

Станом на 5 січня стало відомо про 94 загиблих. Про це повідомляє Reuters.

Сполучені Штати заявили, що готують військову логістичну підтримку і допомогу для регіонів Японії, зруйнованих землетрусом.

Японія веде переговори з США про надзвичайну допомогу і поки що відхилила пропозиції про допомогу від інших країн, включаючи Китай.

«Наразі ми не приймаємо жодної кадрової чи матеріальної допомоги від інших країн та регіонів, враховуючи ситуацію на місцях та зусилля, які знадобляться для її отримання», — заявив головний речник Японії Йосімаса Хаяші.

За оцінками американської компанії з моделювання катастроф Karen Clark & Co (KCC), збитки від руйнівного землетрусу в Японії можуть сягнути 6,4 мільярда доларів США.

За даними KCC, збитки від житлової нерухомості становлять понад дві третини від загальної суми, оскільки більшість комерційних і промислових будівель у постраждалих містах є більш сейсмостійкими через їхню переважно сталеву конструкцію.

Нові дані станом на 5 січня повідомило агенство Kyodo.

У префектурі Ішікава повідомили про загибель 92 людей. Ще 242 людини шукають.

Найбільше жертв у місті Вадзима, і рятувальники мають побоювання, що кількість жертв знову зросте. У рятувальній операції бере участь близько 4600 осіб. У містах Вадзима та Сузу ремонтують критичну інфраструктуру.

Також внаслідок землетрусу та цунамі понад 10 національних автомагістралей перекрито зсувами.

Дані станом на ранок 4 січня оприлюднила агенція Xinhua.

Станом на четвер вранці кількість загиблих у центральній японській префектурі Ішікава зросла до 78. Також близько 95 тис. помешкань там досі не мають доступу до централізованого водопостачання.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда заявив, що зараз триває критичний момент рятувальної операції.

«Минуло понад 40 годин після катастрофи. Це гонка з часом. Ми отримали інформацію, що багато людей досі чекають на порятунок під завалами будівель», — сказав Кішіда.

Пошуково-рятувальні роботи суттєво ускладнюють пошкоджені дороги та завали.

«Після понеділкових землетрусів щонайменше 100 га в Ішікаві були затоплені через цунамі, але загалом підтоплено, вірогідно, більшу площу», — пише агенція.

Про збільшення кількості постраждалих інформує Kyodo News.

Відтак, станом на середу, 3 січня, відомо про щонайменше 64 загиблих людей. Муніципальна влада повідомила, що отримала інформацію про кілька випадків, коли люди були поховані живцем під завалами.

Крім того, через прогнозовані дощі Японське метеорологічне агентство попередило про потенційні зсуви.

Про ліквідацію наслідків землетрусу станом на 2 січня повідомляє Reuters.

До місця землетрусу на півострові Ното з усієї країни було направлено 3000 рятувальників — військовослужбовців, пожежників і співробітників поліції.

«Пошук і порятунок постраждалих від землетрусу — це боротьба з часом», — заявив прем’єр-міністр Фуміо Кісіда під час екстреної наради.

Кісіда повідомив, що рятувальникам дуже важко отримати доступ до північного краю півострова Ното, де гелікоптери виявили багато пожеж і значні пошкодження будівель та інфраструктури. За словами речника його уряду, близько 120 людей чекають на порятунок.

Багато залізничних сполучень і авіарейсів у цьому районі було призупинено. Аеропорт Ното закрився через пошкодження злітно-посадкової смуги, терміналу і під’їзних доріг, а 500 людей застрягли в автомобілях на його стоянці.

У Сузу, прибережному місті з населенням понад 5 тис. мешканців, розташованому неподалік від епіцентру землетрусу, за словами мера міста Масухіро Ідзумія, було зруйновано до 1 тис. будинків.

«Ситуація катастрофічна», — наголосив він.

Влада підтвердила 30 загиблих, половина з них — у Вадзімі, ще одному постраждалому місті на віддаленому північному краю півострова.

Згідно з повідомленням японського агентства з ліквідації наслідків стихійних лих, пожежники борються з вогнем у кількох містах і намагаються звільнити людей, які опинилися в пастці під завалами будівель.

За даними Японського метеорологічного агентства, яке попередило, що найближчими днями можуть статися ще сильніші поштовхи, з моменту першого землетрусу в понеділок було зафіксовано понад 140 підземних поштовхів.

Пізніше у штабі ліквідації стихійних лих Ісікави повідомили про те, що кількість жертв землетрусу зросла до 48, передає BBC.

За словами чиновників, число може зрости, оскільки рятувальні роботи тривають.

Головний секретар кабінету міністрів Японії Йошімаса Хаяші після екстреного засідання уряду заявив, що прем’єр-міністр Фуміо Кісіда доручив «поставити життя на перше місце» і «зрозуміти ситуацію» з руйнуваннями, спричиненими землетрусом.

«Жителі Японії, будь ласка, будьте готові до того, що протягом тижня можуть відбуватися землетруси силою до семи балів, — наголосив він. — Люди, які живуть в районах, де були сильні поштовхи, будь ласка, слідкуйте за інформацією про евакуацію через місцеві офіси, по телебаченню, радіо та в інтернеті та вживайте відповідних заходів».

Хаяші наголосив, що є 120 «випадків людей», які чекають на порятунок, а потім додав, що «загалом 57 360 людей були евакуйовані».