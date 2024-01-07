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4 танки і 860 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні

Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.

втрати росії станом на 07.01.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.01.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 364 730 (+860) осіб.
  • танків ‒ 6022 (+4) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 11 180 (+4) од.
  • артилерійських систем – 8653 (+36) од.
  • РСЗВ – 951 (+1) од.
  • засоби ППО ‒ 637 (+4) од.
  • літаків – 329 (+0) од.
  • гелікоптерів – 324 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6811 (+24) од.
  • крилаті ракети ‒ 1786 (+0) од.
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) од.
  • підводні човни — 1 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11 523 (+45) од.
  • спеціальна техніка ‒ 1327 (+10) од.
7 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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