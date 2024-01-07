4 танки і 860 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні

Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.01.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 364 730 (+860) осіб.
- танків ‒ 6022 (+4) од.
- бойових броньованих машин ‒ 11 180 (+4) од.
- артилерійських систем – 8653 (+36) од.
- РСЗВ – 951 (+1) од.
- засоби ППО ‒ 637 (+4) од.
- літаків – 329 (+0) од.
- гелікоптерів – 324 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6811 (+24) од.
- крилаті ракети ‒ 1786 (+0) од.
- кораблі /катери ‒ 23 (+0) од.
- підводні човни — 1 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11 523 (+45) од.
- спеціальна техніка ‒ 1327 (+10) од.
Leave a Reply