Росіяни атакували Покровський район Донеччини ракетами С-300: серед 12 загиблих — 6 дітей, поранено 9 людей Голова Євроради заявив, що може достроково залишити посаду: його місце тимчасово займе Орбан » 4 танки і 860 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні Протягом минулої доби на фронті відбулося 45 бойових зіткнень. Українські захисники відбили 61 атаку росіян на шести напрямках фронту і ліквідували ще 860 окупантів Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.01.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 364 730 (+860) осіб.

танків ‒ 6022 (+4) од.

бойових броньованих машин ‒ 11 180 (+4) од.

артилерійських систем – 8653 (+36) од.

РСЗВ – 951 (+1) од.

засоби ППО ‒ 637 (+4) од.

літаків – 329 (+0) од.

гелікоптерів – 324 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6811 (+24) од.

крилаті ракети ‒ 1786 (+0) од.

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од.

підводні човни — 1 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 523 (+45) од.

спеціальна техніка ‒ 1327 (+10) од.