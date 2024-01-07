Росіяни атакували Покровський район Донеччини ракетами С-300: серед 12 загиблих — 6 дітей, поранено 9 людей

Про нічну російську атаку повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Покровськ знову під ворожим вогнем. Сьогодні вночі росіяни двічі обстріляли місто, влучили в адмінбудівлю. Горять гараж та автомобілі», — написав він.

Фото: Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін / телеграм

Згодом він повідомив, що у Покровську під російський удар потрапив приватний сектор міста: зруйновано 6 будинків. Крім того, внаслідок атаки окупантів зайнялася пожежа в Рівному Мирноградської громади. За словами Філашкіна, росіяни поцілили в будинок, у якому, ймовірно, перебувала сім’я із 6 людей.

Фото: Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін / телеграм

Пізніше очільник ОВА поінформував, що станом на 17:58 у Покровському районі внаслідок російської атаки загинули щонайменше 11 людей. Серед загиблих — 5 дітей.

«Росіяни вдарили по району ракетами С-300, вбили 11 людей і поранили ще 8. Основний удар прийшовся по Покровську і Рівному Мирноградської громади», — написав він.

На обстріл Покровського району Донеччини відреагував президент України Володимир Зеленський.

Він повідомив, що станом на 19:15 там триває рятувальна операція та розбір завалів. Залучені усі необхідні служби.

«Удар росіян був просто по звичайній житловій забудові, по приватних будинках. Усім пораненим надається необхідна допомога. І Росія повинна відчувати – завжди відчувати, – що жоден із таких ударів без наслідків для держави-терориста не минеться. Ми маємо це забезпечити – нашою силою, власними оборонними та політичними спроможностями», — наголосив президент.

Станом на ранок 7 січня, за даними МВС України, з-під завалів у селі Рівне вилучили тіло ще однієї загиблої дитини Кількість поранених також зросла до 9.

Також напередодні ввечері з-під завалів у Покровську рятувальники вилучили тіло жінки.