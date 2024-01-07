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У ГУР розповіли про втрати окупантів у Криму внаслідок української атаки 4 січня

Про це інформує ГУР.

Розвідники відзвітували, що  4 січня 2024 року на території тимчасово окупованого Криму була здійснена комплексна спецоперація. Цілями атаки, яку проводили ГУР та Повітряні сили у співпраці з силами сектору оборони, були позиції радіолокаційних станцій окупантів, які розташовані на аеродромі в Саках, та склад боєприпасів поблизу населеного пункту Гришине.

«Окупанти в Криму втратили склади БК та «осліпли» на кілька радіолокаційних станцій», — йдеться в повідомленні.

Успішне вогневе ураження складу БК російських загарбників у Гришиному підтвердили дані космічної розвідки.

втрати окупантів у Криму внаслідок української атаки 4 січня

Фото: ГУР

«Інформація про інші втрати терористичної Росії на тимчасово окупованій території АР Крим уточнюється», — додали в ГУР.

7 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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