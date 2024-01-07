«Усе вказує на Росію»: у Німеччині фіксують дрони над полігонами, де навчаються українці

У Німеччині понад рік фіксують невідомі безпілотники над полігонами та казармами Бундесверу, де, зокрема, навчаються українські військові — Bild, «Європейська правда»

«Дрони регулярно помічають над військовим полігоном Кліц, де Бундесвер тренує українців на танках Leopard 1. На інших базах іноді в повітряний простір піднімаються одночасно кілька безпілотників», – заявив депутат бундестагу від Вільної демократичної партії і член оборонного комітету Маркус Фабер.

За його словами, іноді фіксують прольоти декількох безпілотників.

Фабер підкреслив, що це «чітко вказує на Росію».

Бундесвер також підозрює, що за атаками безпілотників стоїть Москва, але довести це не може.