Президентка Єврокомісії назвала 2024 рік ключовим для демократії «Усе вказує на Росію»: у Німеччині фіксують дрони над полігонами, де навчаються українці » Ексголова ЦРУ: Якщо Україна програє, далі буде Молдова та країни Балтії Колишній очільник Центрального розвідувального управління США Девід Петреус заявив, що в разі поразки України Путін не зупиниться на досягнутому Про це Девід Петреус заявив у коментарі для каналу CNN. Ексглава розвідки США впевнений, що Путін «не зупиниться на досягнутому», якщо Росія переможе в Україні. «Якщо Росія переможе, якщо Путіну вдасться досягти своєї дуже великої мети в Україні, він не зупиниться на досягнутому. Наступною метою стане Молдова, можливо, одна з країн Балтії чи інші країни. Генрі Кіссінджер перед смертю сказав, що лінія оборони НАТО тепер перебуває на кордоні між Україною та Росією, і я з цим повністю погоджуюсь», — наголосив Девід Петреус.