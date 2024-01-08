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Ексголова ЦРУ: Якщо Україна програє, далі буде Молдова та країни Балтії

Колишній очільник Центрального розвідувального управління США Девід Петреус заявив, що в разі поразки України Путін не зупиниться на досягнутому

Про це Девід Петреус заявив у коментарі для каналу CNN.

Ексглава розвідки США впевнений, що Путін «не зупиниться на досягнутому», якщо Росія переможе в Україні.

«Якщо Росія переможе, якщо Путіну вдасться досягти своєї дуже великої мети в Україні, він не зупиниться на досягнутому. Наступною метою стане Молдова, можливо, одна з країн Балтії чи інші країни. Генрі Кіссінджер перед смертю сказав, що лінія оборони НАТО тепер перебуває на кордоні між Україною та Росією, і я з цим повністю погоджуюсь», — наголосив Девід Петреус.

8 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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