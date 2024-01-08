Нетаньягу: Ізраїль готовий вступити у війну з «Хезболлою»

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив резервістам ЦАХАЛу, що Ізраїль вважає за краще відновити безпеку в районі північного міста Кір’ят-Шмона, не вступаючи у війну з «Хезболлою». Однак Ізраїль готовий це зробити.

Про це повідомляє The Times of Israel.

«Хезболла» сильно помилилася з нами 2006 року і серйозно помиляється зараз. Вона бачить тут величезну силу, єдність народу, рішучість зробити все необхідне для відновлення безпеки на півночі, і я кажу вам — це моя політика», — заявив він.

Нетаньягу виступив перед солдатами за кілька годин після того, як протитанкова ракета «Хезболли» влучила в місто.

«Звичайно, ми вважаємо за краще, щоб це було зроблено без широкомасштабної кампанії, але це нас не зупинить. Ми показали їм приклад того, що відбувається з їхніми друзями на півдні; те ж саме станеться і на півночі. Ми зробимо все, щоб відновити безпеку», — заявив він.