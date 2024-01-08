Обама отримав «Еммі» у сфері творчості за роботу над серіалом Netflix

Про це пише CNN.
Колишній президент США Барак Обама отримав статуетку під час церемонії Creative Arts Emmy Awards як оповідач документального серіалу Netflix «Робота: що ми робимо цілий день». Колишній президент США також є продюсером проєкту разом із дружиною та колишньою першою леді Мішель Обамою.
«Для когось це зарплата. Для інших це покликання. Цей документальний фільм досліджує значення роботи для сучасних американців у час швидких змін», — йдеться в описі багатосерійного фільму.
«Робота: що ми робимо цілий день» — серіал із чотирьох частин, який дебютував у травні на Netflix. Він «досліджує шляхи, якими ми знаходимо сенс у нашій роботі, і як наш досвід і труднощі об’єднують нас на людському рівні».
«Коли ми впевнені, що кожен відчуває повагу до своєї роботи, що внесок кожного шанується, і що кожен отримує достатньо грошей, щоб по-справжньому брати участь у житті наших громад, ми зміцнюємо довіру між нами, що робить усе в нашому житті можливим», — сказав Обама.
Серіал натхненний книгою лауреата Пулітцерівської премії Стадса Теркела «Робота» 1974 року – історією, яка досліджує роботу та людей, які її виконують. Серіал має на меті сприяти розумінню та оцінці роботи, яку виконують люди.
Серіал є спільним виробництвом Concordia Studio та Higher Ground, заснованої Обамами у 2018 році. Їхня компанія випустила понад 10 фільмів і телевізійних фільмів, у тому числі документальний фільм 2020 року, який отримав «Оскар», «Американська фабрика», а також останній проєкт «Залиште світ позаду».
Раніше Обама отримав премію «Еммі» у сфері творчості у 2022 році за роботу над документальним серіалом «Наші великі національні парки», який також транслювався на Netflix.
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