Розвідка Південної Кореї підтвердила, що бойовики ХАМАС використовують зброю, отриману від КНДР

Про це повідомляє Yonhap News Agency.

Доказом щодо викоритання ХАМАСом зброї із КНДР стала фотографія частини північнокорейської ракети.

«На фото… видно, що на запалі гранатомета F-7, який нібито використовував ХАМАС, була комбінація корейських символів і цифр», — йдеться у повідомленні.

Національна розвідслужба також повідомляла про те, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав офіційним особам розробити заходи для надання всебічної допомоги Палестині.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї збирає та накопичує докладні докази ймовірних поставок Північною Кореєю своєї зброї бойовикам ХАМАСу.

Також зазначається, що раніше Північна Корея відкидала припущення щодо використання бойовиками ХАМАС північнокорейської зброї для нападів на Ізраїль, назвавши їх «безпідставними” та звинувативши США у створенні неправдивих звинувачень проти Північної Кореї.