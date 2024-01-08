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Умер создатель языка программирования Pascal Никлаус Вирт

В Швейцарии в возрасте 89 лет скончался профессор Высшей технической школы Цюриха Никлаус Вирт — один из первопроходцев в области прикладной математики и информационных технологий, наиболее известный как создатель языка программирования Pascal.

В некрологе, опубликованном на сайте университета, где профессор Вирт проработал более 30 лет, сообщается, что ученый скончался еще 1 января, в кругу семьи.

«Работа и энтузиазм Вирта сыграли фундаментальную роль в развитии современного мира информационных технологий, — говорится в сообщении. — Его достижения в этой сфере и по сей день оказывают решающее влияние на информатику и новые поколения программистов».

Церемония прощания с профессором Виртом назначена на четверг, 11 января, и пройдет в Цюрихе, в зале часовни Гроссмюнстер на территории старого города, где расположен местный культурный центр.

В Швейцарии Вирта по праву считают одним из отцов-основателей информатики и сферы компьютерных технологий в целом.

Докторскую диссертацию на эту тему он защитил еще в 1963 году в калифорнийском Беркли, после чего вернулся на родину, превратив Цюрих в один из ведущих мировых центров информационных технологий.

Однако за пределами страны он известен в первую очередь как создатель многочисленных популярных языков программирования, самый известный из которых — алгоритмический язык Pascal.

Созданный в 1970 году, Pascal был простым (интуитивно понятным), элегантным и очень гибким средством общения с вычислительными машинами, что позволило ему быстро стать самым распространенным коммерческим языком программирования в мире, который в обязательном порядке изучали студенты в десятках стран.

В 1984 году за его разработку Вирт был удостоен престижной премии Тюринга — высшей профессиональной награды в области информатики.

Впоследствии на основе Pascal были созданы и другие алгоритмические языки программирования.

8 января, 2024 | Category: Мир, Новости

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