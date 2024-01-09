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Армія РФ за добу втратила 18 крилатих ракет, 5 танків і 820 військових

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

втрати росії станом на 09.01.2023

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.01.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 365 990 (+820) осіб.
  • танків ‒ 6036 (+5) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 11 203 (+9) од.
  • артилерійських систем – 8672 (+6) од.
  • РСЗВ – 954 (+1) од.
  • засоби ППО ‒ 638 (+0) од.
  • літаків – 329 (+0) од.
  • гелікоптерів – 324 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6823 (+1) од.
  • крилаті ракети ‒ 1805 (+18) од.
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) од.
  • підводні човни — 1 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11 552 (+10) од.
  • спеціальна техніка ‒ 1333 (+5) од.
9 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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