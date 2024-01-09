Сили оборони за добу відбили 58 штурмів, найбільше — на Авдіївському та Херсонському напрямках Кабмін скасував мораторій на відключення комунальних послуг та нарахування пені населенню » Армія РФ за добу втратила 18 крилатих ракет, 5 танків і 820 військових Протягом минулої доби на фронті відбулося 67 бойових зіткнень між російськими окупантами й українськими захисниками. Збройні Сили відбили 58 ворожих атак і ліквідували ще 820 окупантів Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.01.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 365 990 (+820) осіб.

танків ‒ 6036 (+5) од.

бойових броньованих машин ‒ 11 203 (+9) од.

артилерійських систем – 8672 (+6) од.

РСЗВ – 954 (+1) од.

засоби ППО ‒ 638 (+0) од.

літаків – 329 (+0) од.

гелікоптерів – 324 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6823 (+1) од.

крилаті ракети ‒ 1805 (+18) од.

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од.

підводні човни — 1 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 552 (+10) од.

спеціальна техніка ‒ 1333 (+5) од.