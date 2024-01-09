Армія РФ за добу втратила 18 крилатих ракет, 5 танків і 820 військових

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.01.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 365 990 (+820) осіб.
- танків ‒ 6036 (+5) од.
- бойових броньованих машин ‒ 11 203 (+9) од.
- артилерійських систем – 8672 (+6) од.
- РСЗВ – 954 (+1) од.
- засоби ППО ‒ 638 (+0) од.
- літаків – 329 (+0) од.
- гелікоптерів – 324 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6823 (+1) од.
- крилаті ракети ‒ 1805 (+18) од.
- кораблі /катери ‒ 23 (+0) од.
- підводні човни — 1 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11 552 (+10) од.
- спеціальна техніка ‒ 1333 (+5) од.
Leave a Reply