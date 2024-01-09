Білорусь будує військове містечко за 40 кілометрів від кордону з Україною

Міністерство оборони Білорусі будує за 40 кілометрів від кордону з Україною, у Гомельській області, нове військове містечко — білоруська служба Радіо Свобода

Видання повідомляє, що перша черга будівництва має бути здана в березні 2024 року. Містечко будують на території кількох колишніх дитячих таборів.

У травні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про створення в Збройних силах «Південного оперативного командування», з цим журналісти пов’язують будівництво нового військового об’єкта.

Український військовий експерт Олег Жданов у коментарі Радіо Свобода сказав, що, найімовірніше, у новому військовому містечку розмістять гарнізон, завданням якого стане прикриття державного кордону. Він додав, що «не здивується», якщо вздовж кордону з Україною побудують ще кілька таких обʼєктів.

«Але якщо політичне обʼєднання Білорусі та Росії відбудеться, то доктрина зміниться на наступальну. Тоді це буде військова база для нападу».