Блокада кордону з Україною: Єврокомісія звернулась до Польщі

Про це пише RMF FM, передає «Еспресо.Захід«.

«Європейська комісія залишається дуже стурбованою блокуванням прикордонного переходу «Дорогуськ» і тим фактом, що інші прикордонні переходи між Польщею та Україною все ще заблоковані», — сказав речник ЄК.

За словами речника Єврокомісії, блокада Дорогуська має важливі наслідки для України, Польщі та Євросоюзу.

Він також повідомив, що Єврокомісія «продовжує уважно стежити за ситуацією».

У Єврокомісії не виключили ще однієї тристоронньої зустрічі представників Польщі, України та ЄС, коли це буде необхідно. За словами речника ЄК, зараз переговори стосуються «поліпшення функціонування української системи електронної черги».

Речник також нагадав, що блокування кордону з Україною може закінчитися для Польщі позовом до Суду ЄС.