Дрони атакували нафтобазу та енергокомпанію в РФ

Безпілотники атакували нафтобазу та енергетичне підприємство в місті Орел Орловської області Росії, за даними джерела УП, це операція Головного управління розвідки України за сприяння Мінцифри та фонду «Повернись Живим»

Анонімні Telegram-канали заявляють, що один дрон врізався в порожній резервуар на території нафтобази «Орелнефтепродукт». Повідомляється, що люди не постраждали. Telegram-канали також стверджують, що після атаки не було загорання. Водночас вони публікують фото зі стовпом диму.

Другий безпілотник, як стверджується, атакував «Ореленерго» на Високовольтній вулиці. На місці почалася пожежа, наразі загоряння локалізовано.