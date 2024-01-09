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Міністра оборони США перевели з палати інтенсивної терапії – Пентагон

Міністра оборони США перевели з палати інтенсивної терапії – Пентагон
Міністр оборони США Ллойд Остін переведений з палати інтенсивної терапії у звичайну лікарняну палату, він одужує і перебуває в хорошому настрої — заява речника Пентагону Патріка Райдера на сайті відомства

За словами речника, Остін має повний доступ до безпечного зв’язку та продовжує контролювати операції Міністерства оборони по всьому світу.

Райдер також розповів, що Остін потрапив до відділення інтенсивної терапії ввечері 1 січня після того, як відчув сильний біль після планової медичної процедури, проведеної в тій же лікарні 22 грудня.

Після госпіталізації Остін пройшов тестування та оцінку. 2 січня певні повноваження були передані заступнику міністра оборони Кетлін Хікс «у зв’язку зі станом міністра та на підставі медичних рекомендацій», сказав Райдер.

Співробітники Остіна та Хікс були повідомлені, що передача повноважень відбулася через електронне сповіщення.

9 января, 2024 | Category: Новости, США

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