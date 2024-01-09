Розвідка Британії оцінила збитки Росії від ударів ЗСУ по аеродромах у Саках і Севастополі

Останні удари Збройних сил України по аеродромах в окупованому Криму завдали «значної шкоди» військовій інфраструктурі, йдеться в повідомленні Міністерства оборони Британії.

Як зазначається у зведенні, Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України заявило, що 4 січня Збройні сили України атакували російські об’єкти на аеродромах у місті Саки та Севастополі.

«Ці атаки, ймовірно, погіршили поінформованість і прикриття російської ППО над кримським регіоном», – йдеться у повідомленні.

Британські розвідники зазначають, що «у відповідь Росія 8 січня завдала низку ракетних ударів по території України, націлених на кілька міст, включаючи Кривий Ріг та Запоріжжя».

«Це ще раз демонструє неефективність російської ППО у захисті ключових об’єктів, попри її підвищену готовність. Сценарій російської відповіді, ймовірно, свідчить про рівень успіху, досягнутий діями українських Збройних сил 4 січня 2024 року», – повідомили в Міноборони Британії.

6 січня Повітряні сили Збройних сил України натякнули, що ймовірно, уразили аеродром Саки на території окупованого Росією Криму