Угорщина висунула нову вимогу розблокування фінансування ЄС України

Про це йдеться у публікації Politico.

За словами трьох дипломатів ЄС, Будапешт заявив, що може зняти своє вето за умови, що Європейська рада затвердить голосування за виділення коштів на щорічній основі.

Як зазначає видання, це дало б угорському прем’єру Віктору Орбану можливість блокувати фінансування України щороку, або отримати поступки від Брюсселя за відмову від вето.

У матеріалі йдеться, що Угорщина сформулювала цю пропозицію під час зустрічі 27 бюджетних експертів ЄС у п’ятницю і направила відповідний документ до Ради ЄС, де наразі головує Бельгія.

За словами дипломата, знайомого з ходом переговорів, згідно з угорською пропозицією, ЄС щороку надаватиме Україні 12,5 мільярдів євро у вигляді грантів і кредитів, що за чотири роки складе запропоновані Єврокомісією 50 мільярдів євро.

Деякі дипломати ЄС скептично ставляться до цієї пропозиції попри зміну риторики Угорщини, яка раніше виступала категорично проти виділення коштів Україні у будь-якому вигляді.

Вони вказують, що угорська пропозиція не забезпечить передбачуваності для України.

«Семирічний бюджет ЄС – це багаторічна структура, ми не можемо робити це (погоджувати – ред.) з року в рік», – сказав один із дипломатів.

Питання фінансування України з боку ЄС стоїть на порядку денному зустрічі послів країн-членів ЄС, запланованої на середу.