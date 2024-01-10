12 артсистем та 800 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україн

Про це 10 січня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.01.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 366 790 (+800) осіб.
- танків ‒ 6038 (+2) од.
- бойових броньованих машин ‒ 11 216 (+13) од.
- артилерійських систем – 8684 (+12) од.
- РСЗВ – 956 (+2) од.
- засоби ППО ‒ 639 (+1) од.
- літаків – 329 (+0) од.
- гелікоптерів – 324 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6834 (+11) од.
- крилаті ракети ‒ 1805 (+0) од.
- кораблі /катери ‒ 23 (+0) од.
- підводні човни — 1 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11 575 (+23) од.
- спеціальна техніка ‒ 1336 (+3) од.
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