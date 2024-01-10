ЗСУ відбили атаки росіян на 8 напрямках, найбільше — на Авдіївському Неудачная лунная миссия США: у посадочного модуля Peregrine нет шансов совершить посадку на Луну » 12 артсистем та 800 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україн Українські сили відбили атаки ворога на 8 напрямках у Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Також ЗСУ знищили за добу 800 окупантів та 13 бронемашин Про це 10 січня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.01.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 366 790 (+800) осіб.

танків ‒ 6038 (+2) од.

бойових броньованих машин ‒ 11 216 (+13) од.

артилерійських систем – 8684 (+12) од.

РСЗВ – 956 (+2) од.

засоби ППО ‒ 639 (+1) од.

літаків – 329 (+0) од.

гелікоптерів – 324 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6834 (+11) од.

крилаті ракети ‒ 1805 (+0) од.

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од.

підводні човни — 1 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 575 (+23) од.

спеціальна техніка ‒ 1336 (+3) од.