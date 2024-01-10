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12 артсистем та 800 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україн

Про це 10 січня повідомляє Генштаб ЗСУ.

втрати росії станом на 10.01.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.01.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 366 790 (+800) осіб.
  • танків ‒ 6038 (+2) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 11 216 (+13) од.
  • артилерійських систем – 8684 (+12) од.
  • РСЗВ – 956 (+2) од.
  • засоби ППО ‒ 639 (+1) од.
  • літаків – 329 (+0) од.
  • гелікоптерів – 324 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6834 (+11) од.
  • крилаті ракети ‒ 1805 (+0) од.
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) од.
  • підводні човни — 1 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11 575 (+23) од.
  • спеціальна техніка ‒ 1336 (+3) од.
10 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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