Аргентина готова відправити до Еквадору сили безпеки для придушення бунту

Аргентина висловила свою рішучу підтримку владі та народу Еквадору у зв’язку зі спробою заколоту. Аргентина запропонувала відправити сили безпеки, якщо це буде необхідно та надійде відповідний запит. Президент Еквадору Даніель Нобоа оголосив запровадження надзвичайного стану у зв’язку з насильницькими діями організованих злочинними угрупованнями.

Про це пише Eluniverso.

Уряд Аргентини запропонував направити необхідні сили безпеки.

Міністерство закордонних справ Аргентини опублікувало заяву в соціальних мережах, в якій виразило найрішучішу підтримку владі та народу Еквадору в їх боротьбі проти організованої злочинності, яка прагне підірвати верховенство закону.

Президент Болівії Луїс Арсе заявив у соцмережі, що їхня країна відкидає акти насильства, які відбулися в Еквадорі в останні години. Він висловив солідарність з народом та урядом Еквадору, які стикаються з критичною ситуацією в галузі безпеки та боротьби зі злочинністю. Президент Болівії також заявив про готовність підтримати відновлення спокою на вулицях Еквадору.

У зв’язку з безпрецедентною хвилею насильства, що вибухнула в Еквадорі, уряд Перу висловив рішуче засудження подій, що відбуваються.

В офіційній заяві, опублікованій Міністерством закордонних справ Перу, уряд також висловив свою підтримку діям президента щодо збереження демократичних інститутів та забезпечення стабільності в країні.

Нагадаємо, що в Еквадорі відбулися серйозні інциденти, у тому числі наліт озброєних людей на телестудію.

Ситуація загострилася внаслідок підпалів транспортних засобів, викрадень людей, погроз на адресу поліції та співробітників в’язниць, а також нападів із використанням вибухових речовин. У місті Гуаякіль озброєна група здійснила вторгнення на телестанцію.