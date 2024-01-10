У министра обороны США обнаружен рак простаты ЗСУ відбили атаки росіян на 8 напрямках, найбільше — на Авдіївському » Bild: зимовий наступ російської армії провалився Воєнний оглядач німецької газети Bild Юліан Рьопке вважає, що зимовий наступ російської армії у Харківській та Донецькій областях зазнав невдачі. «Крім смертей тисяч власних військових та втрати понад 400 бронемашин, вони не досягли нічого», — пише журналіст у публікації під заголовком «Тисячі військових мертві, путінський зимовий наступ провалився». Саме ця газета восени 2021 року дала найточніший прогноз щодо майбутнього вторгнення Росії в Україну та часто робить дуже неприємний для Києва аналіз перебігу війни. У цій авторській статті видання навпаки каже про суттєвий провал росіян, але застерігає, як на довго в ЗСУ вистачить ресурсів протистояти армії Росії. За висновком Рьопке, який посилається на останні відеозаписи з поля бою, Росія «практично так само далеко від своїх стратегічних цілей — захоплення міста Куп’янськ у Харківській області та Авдіївка на Донеччині — як на початку цих зимових кампаній у жовтні минулого року». Як пише журналіст, на північ від Авдіївки російські військові не можуть перетнути залізничне полотно біля села Степове. «Щодня їх нищать українські дрони-камікадзе та бойові машини піхоти Bradley», — вважає Рьопке. Попри тисячі загиблих військових та сотні втрачених бронемашин, російські військові не просунулися ні на кілометр, щоб реалізувати своє завдання з оточення й захоплення Авдіївки, продовжує він. На північ від Куп’янська російські військові загрузли біля невеликого села Синьківка. «Тут теж один танковий підрозділ Кремля за іншим в’їжджає на те саме мінне поле, втрачаючи до 100% машин, а потім — безліч солдатів, які зазнають атак українських дронів», йдеться в статті. АВТОР ФОТО,REUTERS Підпис до фото, Українські військові публікували відео з російськими танками, що горять у районі Синьківки Україна ж розумно і відповідно до ситуації підготувалась до атак Росії, не маючи можливості самій кудись просунутись, пише журналіст. З російськими танками й БТР українці борються мінами, артилерією та реактивними гранатами на дронах, а з піхотою – касетними боєприпасами й гранатами, які скидають з дронів. Завдяки цій комбінації українська армія протягом кількох місяців змогла зупинити майже всі російські спроби наступати та знищила значну кількість людських, матеріальних і технічних ресурсів. Рьопке вважає, що поки що російські масовані атаки припинилися. Якщо у жовтні, листопаді та грудні у наступі брали участь тисячі військових й сотні одиниць техніки, то вже близько тижня на полі бою відбуваються лише дрібніші зіткнення, пише журналіст. «Ймовірно, Росії потрібно збирати резерви, перш ніж вона зможе відновити наступ», — продовжує він. При цьому автор Bild зазначає: «Залишається незрозумілим, як довго Україна зможе підтримувати настільки активні оборонні дії та наскільки ще вистачить боєприпасів». Він також нагадує, що США нещодавно дали зрозуміти, що в майбутньому рівень їхньої підтримки України значно знизиться.