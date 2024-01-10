Депутат Європарламенту ініціював петицію про позбавлення Угорщини права голосу в Раді ЄС

Правоцентристський депутат Європарламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа ініціював петицію про позбавлення Угорщини права голову в Раді Європейського Союзу відповідно до статті 7 Договору про ЄС.

Про це повідомляє Twitter(X) фінського політика.

Сарвамаа назвав петицію історичною і підкреслив, що проти Угорщини жодного разу не порушували процедури відповідно до частини 2 статті 7 Договору про ЄС.

Ця стаття передбачає можливість призупинення певних прав, включно з голосом у Раді ЄС, щодо держави, яка неодноразово порушувала цінності Євросоюзу – повагу до людської гідності, свободи, демократії, рівності та верховенства права.

Євродепутат вважає, що «механізм ухвалення рішень ЄС просто застряг через Віктора Орбана».

«Єдиний спосіб змусити його працювати – позбавити Орбана права голосу в Раді», — додає він.

У тексті петиції наголошується, що Угорщину неодноразово критикували за підрив верховенства права, а «після дій Угорщини, спрямованих на зрив процесу ухвалення рішень державами-членами ЄС на грудневому засіданні Європейської ради, ми вважаємо, що настав час для Європейського парламенту вжити заходів».

Збір підписів під петицією триватиме до п’ятниці, після чого її передадуть голові Європарламенту Роберті Метсолі.

«Це переломний момент для ЄС», — підсумував Сарвамаа.