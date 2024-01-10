Консульство України в Лондоні закликало чоловіків ставати на військовий облік за кордоном

Про це заявила пресслужба консульського відділу посольства України у Великій Британії.

Там нагадали, що на сьогодні чинним законодавством не встановлено будь-яких обмежень для чоловіків призовного віку з надання консульських послуг. Поширена в соцмережах інформація про те, що без документів з військкомату чоловіки не можуть оформити паспорт або інші документи, не відповідає дійсності.

Водночас консульство заявило, що призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні:

перебувати на військовому обліку у разі вибуття за межі України на строк понад три місяці — за місцем консульського обліку в закордонних дипломатичних установах України;

особисто в семиденний строк з дня прибуття до Сполученого Королівства прибути із паспортом громадянина України й військово-обліковими документами до однієї з закордонних дипломатичних установ України на території Британії для взяття на військовий облік.

Зазначається, що інформація про осіб призовного віку, які приймаються на тимчасовий консульський облік у посольстві, одночасно включається до військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів, який ведеться установою.