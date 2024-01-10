Науседа оголосив про пакет допомоги Україні у €200 млн

Про це президент повідомив у telegram.

«Наші надійні друзі та принципові партнери Литва, Естонія та Латвія. Згодом буду в Таллінні та Ризі, а сьогодні – Вільнюс», — написав він.

Зеленський зазначив, що проведе переговори з президентом Литви Гітанасом Науседою, прем’єр-міністеркою Інґрідою Шимоніте та спікеркою сейму Вікторією Чміліте-Нільсен. Крім того, заплановані зустрічі з представниками політичних сил, ЗМІ та української громади.

«Безпека, інтеграція до ЄС та НАТО, співпраця в галузі РЕБ і дронів, подальша координація європейської підтримки. І звичайно, наша велика вдячність. За безкомпромісну підтримку України впродовж усіх 10 років війни, а особливо зараз, після початку повномасштабного вторгнення», — додав президент.

Президент Литви анонсував пакет допомоги Україні

Президент Литви Гітанас Науседа під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським оголосив про пакет довгострокової допомоги Україні у 200 мільйонів євро.

Він зазначив, що у січні країна передасть Україні боєприпаси, генератори та системи детонації. У лютому — бронетранспортери М577. Крім того, країна навчатиме українських солдатів та зміцнюватиме співпрацю в оборонній промисловості.

«Підписані сьогодні угоди між українською та литовською оборонною промисловістю є ще одним прикладом нашої тісної військової співпраці. Ми також повинні забезпечити безперервність довгострокової підтримки з боку союзників та партнерів. Щоб допомогти Україні, європейська оборонна промисловість в цілому повинна посилити свою гру, прискорити та адекватно реагувати на складну безпекову ситуацію», — сказав Науседа.

Він додав, що Литва також формує коаліцію з розмінування.

Водночас президент України наголосив, що 2024 рік буде вирішальним не лише для України, а й для її партнерів.

«Багато в чому цей рік стане вирішальним для наших держав: для України, для Литви, для усіх наших партнерів. Ми разом маємо визначити, які саме нам рішення принесе цей рік. Наша сила має це визначити, наша єдність має це зробити. Це мають бути рішення на користь нашої свободи, цілісності, на користь наших держав, культур і справедливого миру для нас усіх», — сказав Зеленський.

Він наголосив, що зброя, яку надала Литва, допомагає захищати Україну з перших днів повномасштабного вторгнення.

«Все це додає нам сили. Я вдячний за нову оборонну підтримку, щодо якої ми зараз домовилися. Не просто про допомогу, а про спільне виробництво. Зокрема, засобів боротьби з дронами, а також щодо інших напрямків в оборонному виробництві. Відповідні документи сьогодні укладені», — підсумував український президент.