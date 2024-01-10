12 артсистем та 800 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україн Депутат Європарламенту ініціював петицію про позбавлення Угорщини права голосу в Раді ЄС » Неудачная лунная миссия США: у посадочного модуля Peregrine нет шансов совершить посадку на Луну У американского посадочного модуля Peregrine больше «нет шансов» совершить мягкую посадку на Луну. Об этом заявила разработавшая его компания Astrobotic Technologies. Причиной стала утечка топлива. Несмотря на то, что ранее компания говорила об удачной переориентации корабля для подзарядки солнечных аккумуляторов, в последнем сообщении было сказано, что двигатели Peregrine, «вероятно, смогут работать не более 40 часов». «На данный момент наша цель состоит в том, — заявили представители Astrobotics, — чтобы Peregrine смог как можно ближе приблизиться к Луне, пока он может сохранять нынешнюю ориентацию в пространстве, направленную на Солнце. Мы продолжаем работать над тем, чтобы продлить срок эксплуатации модуля». Посадочный модуль массой 1,2 тонны был запущен с мыса Канаверал в 02:18 в понедельник. Ожидалось, что его посадка на Луну состоится в конце февраля.