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Рада голосуватиме за мобілізацію у четвер

лава фракції «Слага народу» Давид Арахамія оголосив у Верховній Раді, що нардепи мають розглянути законодавчу ініціативу щодо вдоскаоналення мобілізації у четвер 11 січня — нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк у Telegram

«Лідер коаліції Давид Арахамія з трибуни парламенту тільки що оголосив, що завтра буде перше читання по законопроекту по мобілізації.

Як і писав — перше читання з пропозиціями комітету».

Станом на 9 січня у Верховній Раді було зареєстровано 5 законопроєктів щодо вдосконалення мобілізації: урядовий та 4 альтернативних.

10 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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