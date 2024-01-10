Рада голосуватиме за мобілізацію у четвер

лава фракції «Слага народу» Давид Арахамія оголосив у Верховній Раді, що нардепи мають розглянути законодавчу ініціативу щодо вдоскаоналення мобілізації у четвер 11 січня — нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк у Telegram
«Лідер коаліції Давид Арахамія з трибуни парламенту тільки що оголосив, що завтра буде перше читання по законопроекту по мобілізації.
Як і писав — перше читання з пропозиціями комітету».
Станом на 9 січня у Верховній Раді було зареєстровано 5 законопроєктів щодо вдосконалення мобілізації: урядовий та 4 альтернативних.
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