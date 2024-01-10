У министра обороны США обнаружен рак простаты

Пентагон признал, что министр обороны Ллойд Остин проходил лечение от рака простаты, а его недавняя госпитализация была вызвана инфекцией мочевыводящих путей.

Днем ранее Белый дом и Пентагон сообщили, что они изучают обстоятельства госпитализации Остина на прошлой неделе и отсутствие уведомления официальных лиц Белого дома о том, что Остин передал полномочия своему заместителю.

Остин является вторым человеком после президента Джо Байдена в иерархии командования вооруженными силами США. Как стало известно, 22 декабря по его желанию ему была проведена медицинская процедура, после которой у него развились осложнения, и он был госпитализирован 1 января.

Ведущие специалисты Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида доктора Джон Мэддокс и Грегори Честнат в своем заявлении сообщили, что Остин перенес «минимально инвазивную хирургическую процедуру» под названием простатэктомия для лечения рака простаты.

«Во время этой процедуры он находился под общей анестезией, – заявили доктора Мэддокс и Честнат. – Министр Остин восстановился после хирургической операции без осложнений и вернулся домой следующим утром. Его рак простаты был обнаружен на ранней стадии, и его прогноз отличный».

Однако, как сообщили Мэддокс и Честнат, 1 января Остин был снова госпитализирован с осложнениями после процедуры, проведенной 22 декабря,

«включая тошноту и сильные боли в животе, бедрах и ногах».

«Первичное обследование выявило инфекцию мочевыводящих путей», – заявили они.

По словам врачей, 2 января было принято решение перевести Остина в отделение интенсивной терапии для тщательного наблюдения и более высокого уровня ухода.

«Дальнейшее обследование выявило скопление жидкости, нарушающее работу тонкого кишечника, – заявили Мэддокс и Честнат. – Это привело к застою содержимого кишечника, который был устранен через введение зонда через нос для дренажа желудка».

«За время госпитализации его состояние постепенно улучшалось, – отметили врачи. – Его инфекция прошла. Ему становится все лучше, и мы ожидаем полного выздоровления, хотя это может быть медленным процессом».