Україна посідає друге місце у світі за обсягами фіндопомоги у 2023 році, – ООН

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив речник Управління ООН з координації гуманітарних справ Савіано Абреу.

«Порівнюючи, наприклад, із Сирією, де розгортається одна з найбільших гуманітарних криз у світі, Україна посідає друге місце за обсягами отриманої фінансової допомоги у 2023 році. Але це все одно шокуюче, що існує необхідність у такому рівні підтримки країни, яка б могла сама себе забезпечувати, якби не російське вторгнення», — сказав він.

За його словами, нині в Україні рівень допомоги пішов на спад, але не можна сказати, що підтримки було недостатньо. З 3,9 млрд доларів, які країна потребувала торік, було отримано майже 3 млрд. Частина з цих коштів була розрахована на підтримку людей, які живуть на тимчасово окупованих Росією територіях.

«Проблема в тому, що 2024 року нам потрібен такий же рівень фінансової підтримки. Це виклик, який ми маємо подолати», — підкреслив Абреу.

Він зазначив, що цьогоріч ООН зосередиться на наданні допомоги людям, які живуть поблизу лінії фронту.