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Українські пілоти проходять навчання на F-16 за різними програмами у п’яти країнах

Про це повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Він розповів, що молоді пілоти підвищують свій професійний рівень у Великій Британії, здійснюючи учбові польоти за міжнародними процедурами. У подальшому вони перейдуть до перенавчання на літаки F-16.

У той же час досвідчені пілоти разом із наземним персоналом у Данії та США проходять перенавчання на F-16.

Також є інші групи українських пілотів та авіаційного персоналу, вони у Великій Британії, Канаді, Польщі та США підвищують рівень володіння спеціалізованою авіаційною англійською мовою, щоб найближчим часом приєднатися до програми перенавчання на літаки F-16.

Також Павлюк подякував міжнародним партнерам «Авіаційної коаліції».

«Відзначу зусилля, які здійснюють партнери в межах «Авіаційної коаліції» щодо розвитку бойових спроможностей авіації ПС ЗС України. Кожна країна робить свій внесок. Це не лише гарантії надання літаків, а й допомога з боєприпасами та усім необхідним для ефективного захисту українського неба завдяки F-16″, — написав він.

10 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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