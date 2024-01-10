Влада Італії заборонила проросійську виставку про «розквіт» Маріуполя в окупації

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook.

Міська рада Модени, Італія, відкликала дозвіл на проведення пропагандистської виставки про нібито стрімкий процес відновлення тимчасово окупованого росіянами Маріуполя. Таке рішення ухвалили у відповідь на звернення української сторони.

«Вдячні як мерії міста, так і українцям в Італії, які не дали ввести в оману італійське суспільство про наслідки російських злочинів в Маріуполі та Україні», — написав Ніколенко.

Він зауважив, що подібна ініціатива українців — не надавати майданчиків для подібних російських провокацій — є важливим внеском в перемогу України над російською агресією.

Раніше повідомлялося, що в італійському місті Модена росіяни планували провести пропагандистський захід про «розквіт» тимчасово окупованого Маріуполя. Організатори виставки називали місто «символом народного повстання на Донбасі проти київської хунти».