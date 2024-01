Нардепи повернули уряду законопроєкт про мобілізацію Области применения холоднокатных бесшовных труб » Джонсон отверг утверждения, что он «запретил» Зеленскому заключить мир Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал «полным бредом и российской пропагандой» утверждения о том, что весной 2022 года он «запретил» президенту Украины Владимиру Зеленскому договариваться о мире с Москвой. Об этом он заявил в интервью газете The Times. Как отмечает британское издание, в последнее время официальная Москва неоднократно обвиняла Джонсона, покинувшего пост премьера осенью 2022 года, в том, что именно он несёт ответственность за срыв мирных договорённостей, которые предварительно были достигнуты на переговорах в Стамбуле. О том, что британский премьер якобы запретил Зеленскому подписывать соглашение, прямо заявляла представитель МИД России Мария Захарова. Российский президент Владимир Путин обвинял как Запад, так и власти Украины в том, что соглашение не было подписано, хотя прямо и не упоминал о Джонсоне. В прокремлёвских же СМИ упоминание бывшего британского премьера в контексте срыва переговоров стало общим местом – в особенности после того, как глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия в ноябре прошлого года, говоря об отказе Киева продолжать переговоры с Москвой, упомянул помимо прочего визит Джонсона в Киев 9 апреля, вскоре после раунда переговоров в Стамбуле. По словам Арахамии, британский премьер тогда посоветовал Украине «просто воевать» с Россией и не подписывать с ней никаких документов. Сам Джонсон в интервью The Times сказал, что во время своего визита в Киев выражал обеспокоенность в связи с возможными условиями соглашения Украины с Россией и обещал, что Британия поддержит Киев «на тысячу процентов». При этом ни о каком «запрете» с его стороны речь не шла, Джонсон подчеркнул лишь, что не был уверен в возможности какого-либо соглашения с российским президентом Владимиром Путиным. Давид Арахамия в беседе с The Times сказал, что российская сторона намеренно исказила смысл его слов и что он не говорил о каких-либо приказах или требованиях со стороны Джонсона. Слова о том, что надо «просто воевать», по его словам, британский премьер произнёс не в контексте обсуждения мирных договорённостей, а при обсуждении военной стратегии. После российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года в Беларуси и Турции прошло несколько раундов переговоров между Россией и Украиной о завершении конфликта. На последнем из них в конце марта 2022 года были намечены контуры возможных договорённостей, которые предусматривали гарантии безопасности Украине без её вступления в НАТО и «заморозку» вопроса статуса Крыма (стороны, впрочем, по-разному трактуют различные пункты). Впоследствии – после сообщений о массовых убийствах в Буче и отступления российских войск от Киева и с севера Украины – украинские власти отказались продолжать переговоры, отметив, что с Владимиром Путиным их вести не будут.