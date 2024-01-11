Фінляндія залишає закритим кордон із Росією ще на місяць

Уряд Фінляндії на загальному засіданні Держради ухвалив рішення продовжити закриття КПП на кордоні з Росією ще на місяць.

Про це, як повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Yle, оголосила міністерка внутрішніх справ Марі Рантанен.

Обмеження на кордоні діятимуть до 11 лютого.

«Національна безпека залишається критично важливим питанням для Фінляндії», – обґрунтувала рішення Рантанен.

Глава МВС підкреслила, що ситуація, яка склалася, негативно позначається на росіянах, які проживають у Фінляндії, і власниках паспортів двох країн.

Однак вона наголосила, що загроза гібридного впливу зберігається.

Фінляндія з 30 листопада закрила останній КПП на кордоні з Росією у зв’язку з тим, що РФ почала сприяти прибуттю на фінський кордон шукачів притулку.

14 грудня фінський уряд вирішив відкрити два прикордонні пункти на східному кордоні. Однак у перший же день з боку Росії прибули понад 100 прохачів притулку, після чого влада закрила східний кордон ще на місяць.

Прем’єр Фінляндії заявив, що Гельсінкі доведеться шукати постійне рішення у зв’язку зі ситуацією.