Іран розробив новий «Шахед» і близький до надання РФ балістичних ракет — ISW

Іран розробив нову модифікацію ударного безпілотного літального апарату «Шахед» для використання російськими військами проти України і близький до надання Росії балістичних ракет і систем класу «земля-земля», йдеться в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW) за 10 січня.

«Іран розробив вибуховий і розвідувальний безпілотник Shahed-107 і запропонував РФ кілька одиниць за більш ніж $2 млн. Джерело повідомило, що «Шахед-107» має дальність дії до 1500 км і оснащений передавачем прямої відеотрансляції. Нещодавно ISW виявила повідомлення про те, що російські війська запустили проти України нову модель «Шахед-238», яка відрізняється від «Шахед-107», — йдеться в повідомленні.

Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомив 4 січня, що російські чиновники продовжують зусилля із закупівлі балістичних ракет з Ірану.

За оцінками ISW, Росія, можливо, активізує зусилля із закупівлі балістичних ракет з-за кордону.

Водночас повідомляється, що комісар Європейського Союзу з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що ЄС зможе поставити Україні один мільйон снарядів до весни 2024 року, і що для ЄС «надзвичайно важливо» мати такі самі потужності з виробництва зброї, як і у РФ, і що ЄС може досягти цієї цілі протягом півтора-двох років.