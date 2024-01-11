Нардепи повернули уряду законопроєкт про мобілізацію

Верховна Рада повертає на доопрацювання уряду законопроєкт щодо вдосконалення мобілізації — керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в Telegram

«За результатами наради, законопроєкт повертається ініціатору. Одночасно передаємо пропозиції напрацьовані на комітеті та у робочих групах».

Деталі: Арахамія розповів, що 11 січня відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання Погоджувальної ради в закритому режимі.

Були присутні головнокомандувач Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала, міністр оборони Рустем Умєров, керівництво Верховної Ради, голови фракцій та комітетів.

Законопроєкт №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби викликав багато дискусій.

За словами керівника фракції СН, нардепи розуміють запит військового командування і готові йти назустріч, але не всі норми можуть бути підтримані.

Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. Про це було відкрито сказано військовому командуванню.

При цьому Арахамія стверджує, що всі політсили зрозуміли і підтримують необхідність мобілізації.