Нардепи повернули уряду законопроєкт про мобілізацію

Верховна Рада повертає на доопрацювання уряду законопроєкт щодо вдосконалення мобілізації — керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в Telegram
«За результатами наради, законопроєкт повертається ініціатору. Одночасно передаємо пропозиції напрацьовані на комітеті та у робочих групах».
Деталі: Арахамія розповів, що 11 січня відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання Погоджувальної ради в закритому режимі.
Були присутні головнокомандувач Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала, міністр оборони Рустем Умєров, керівництво Верховної Ради, голови фракцій та комітетів.
Законопроєкт №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби викликав багато дискусій.
За словами керівника фракції СН, нардепи розуміють запит військового командування і готові йти назустріч, але не всі норми можуть бути підтримані.
Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. Про це було відкрито сказано військовому командуванню.
При цьому Арахамія стверджує, що всі політсили зрозуміли і підтримують необхідність мобілізації.
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