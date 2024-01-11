Окремі країни анонсували нові пакети допомоги на засіданні Ради Україна-НАТО

У штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулось надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів, скликане за ініціативи української сторони у зв’язку із масованими ракетними ударами та атаками дронів Росії по Україні.

Про це йдеться у повідомленні Місії України при НАТО.

Зазначається, що в засіданні взяли участь командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук та заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв.

Представники української сторони поінформували союзників про наслідки масованих російських ракетних атак по території України, зміни у тактичних діях Росії та озвучили пріоритетні потреби української сторони у засобах ППО.

Олещук озвучив кількість випущених країною-агресором ракет та дронів, розповів про успіхи у використанні вже наданих союзниками засобів ППО і про те, скільки ворожих ракет і дронів вдалося знищити під час атак. Він звернув особливу увагу на важливість надання додаткових систем ППО, таких як Patriot, IRIS-T та NASAMS, а також зенітно керованих ракет до них.

Окремо Олещук підкреслив важливість тренування пілотів та надання Україні винищувачів F-16 для посилення спроможностей українських сил повітряної оборони.

Заступник міністра внутрішніх справ поінформував про основні цілі російських атак, наслідки останніх масованих російських обстрілів, зокрема про масштаби руйнувань інфраструктури. Він також представив союзникам перелік потреб органів системи МВС для подолання наслідків російських атак.

Місія України наголосила, що держави-члени НАТО рішуче засудили російські масовані ракетні обстріли та атаки безпілотників на українські міста, цивільні об’єкти та громадян. Союзники підтвердили свою відданість підтримці України та готовність надавати необхідну підтримку, зокрема у тому, що стосується засобів ППО.

«З боку окремих країн були зроблені анонси щодо наступних пакетів допомоги. Низка держав-членів Альянсу оголосили про збільшення своїх фінансових внесків до Комплексного пакета допомоги для задоволення першочергових потреб України», — зазначається у повідомленні.

Крім того, держави-члени Альянсу висловилися за ухвалення спільних санкційних та інших обмежень проти КНДР та Ірану у відповідь на постачання ними відповідно балістичних ракет і дронів.