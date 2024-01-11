Пауз на користь Росії не буде, — Зеленський під час візиту до Естонії

Про це написав Алар Каріс у Х.

«Сьогодні дуже особливий день, ми вітаємо президента України Володимира Зеленського в Естонії. Наша міцна дружба базується на спільних цінностях, ідеалами, до яких ми прагнемо, завжди є демократія та свобода», — написав Алар Каріс.

Спершу про візит Зеленського до країни повідомив глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна.

Зазначається, що разом з президентом Зеленським до Естонії приїхав глава МЗС України Дмитро Кулеба.

«Велика честь вітати добрих друзів та союзників Володимира Зеленського та Дмитра Кулебу у Таллінні. Ми даємо потужний сигнал та запевнення Україні, що Естонія твердо стоїть на її боці, і разом ми переможемо у цій війні», — написав у Х Тсахкна.