Реалістична антиреклама: в Україні оновили правила маркування пачок сигарет

В Україні з 11 січня набувають чинності нові норми щодо маркування пачок тютюнових виробів. Медичні попередження про шкоду куріння займатимуть 65% площі пачки. Також там буде QR-код, який веде на сервіс “Я кидаю курити”

Про це інформує Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

Зазначається, що Міністерство юстиції України затвердило 14 наборів медичних попереджень (варіантів тексту та ілюстрацій), розроблених МОЗ, технічні вимоги до дизайну та форми маркування, а також порядок нанесення попереджень виробниками тютюнових виробів.

Відтепер медичні попередження про шкоду і наслідки куріння мають займати 65% площі пачки. На ній також має бути QR-код, який веде на сервіс ЦГЗ МОЗ України “Я кидаю курити”.

“Куріння тютюну у 70% випадків викликає хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ). За даними ВООЗ – це третя причина смертності у світі. Тому на рівні країни триває системна міжсекторальна робота: від інформаційно-роз’яснювальних заходів для підлітків до створення сучасних сервісів підтримки для боротьби із залежністю, посиленням законодавчих норм”, – каже заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

У МОЗ наголошують, що маркування пачок зображеннями медичних попереджень, які показали свою ефективність у таких прогресивних країнах, як Канада та Австралія, має посилити ефект антитютюнових обмежень та спонукати курців до відмови від куріння.

“Реалістичні зображення справжніх хвороб, спричинених курінням, допоможуть усвідомити проблему, прийняти рішення кинути курити, а наявність сервісу, куди можна звернутися за допомогою, додасть мотивації для дій”, – зазначає Наталя Гриб, в.о. керівника відділу профілактики неінфекційних захворювань Центру громадського здоров’я.