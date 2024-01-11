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США дали Китаю «чіткий сигнал» щодо невтручання у вибори на Тайвані

Про це пише Reuters із посиланням на чиновника адміністрації Байдена.

«Ми виступаємо проти будь-якого зовнішнього втручання або впливу на вибори на Тайвані. Незалежно від того, кого буде обрано, наша політика щодо Тайваню залишатиметься незмінною, і наші міцні неофіційні відносини також триватимуть», — сказав він.

Він також наголосив, що Вашингтон не займає чийсь бік на виборах і не має фаворита або бажаного кандидата.

Відзначимо, що на Тайвані 13 січня відбудуться вибори президента. Боротьбу за найвищий пост ведуть нинішня провладна ДПП, яка прагне незалежності від Китаю і дратує Пекін, та опозиція в особі Гоміндана, до якої комуністи з материка ставляться прихильно.

11 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, США

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