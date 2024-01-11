«Українці рішучі, але боєприпаси закінчуються»: лідер більшості у Сенаті США закликав схвалити допомогу Україні

Про це йдеться на сайті демократів Сенату США.

Зазначається, що учасники переговорів продовжують роботу над завершенням угоди про національну безпеку.

«Війна в Україні — конфлікт історичного значення. Це може змінити баланс сил для західних демократій, який зберігся після закінчення холодної війни», — заявив Чак Шумер.

Також він зазначив, що російські військові починають мати перевагу на фронті, адже боєприпаси в оборонців України закінчуються

«Україна перебуває в небезпечний момент у своїй війні проти Путіна. Українські бійці зберігають рішучість і не втратили рішучості захищати Батьківщину. Але те, що вони втрачають, — це боєприпаси та озброєння, у постачанні яких Америка відіграє провідну роль. Ця допомога закінчується, на велику радість Путіна”, — сказав лідер демократів.