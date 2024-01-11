 
«  
  »

«Українці рішучі, але боєприпаси закінчуються»: лідер більшості у Сенаті США закликав схвалити допомогу Україні

Про це йдеться на сайті демократів Сенату США.

Зазначається, що учасники переговорів продовжують роботу над завершенням угоди про національну безпеку.

«Війна в Україні — конфлікт історичного значення. Це може змінити баланс сил для західних демократій, який зберігся після закінчення холодної війни», — заявив Чак Шумер.

Також він зазначив, що російські військові починають мати перевагу на фронті, адже боєприпаси в оборонців України закінчуються

«Україна перебуває в небезпечний момент у своїй війні проти Путіна. Українські бійці зберігають рішучість і не втратили рішучості захищати Батьківщину. Але те, що вони втрачають, — це боєприпаси та озброєння, у постачанні яких Америка відіграє провідну роль. Ця допомога закінчується, на велику радість Путіна”, — сказав лідер демократів.

11 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  