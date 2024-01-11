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Українські війська за добу ліквідували 830 росіян

Про це 11 січня повідомляє Генштаб ЗСУ.

втрати росії станом на 11.01.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.01.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 367 620 (+830) осіб.
  • танків ‒ 6050 (+12) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 11 238 (+22) од.
  • артилерійських систем – 8699 (+15) од.
  • РСЗВ – 957 (+1) од.
  • засоби ППО ‒ 641 (+2) од.
  • літаків – 329 (+0) од.
  • гелікоптерів – 324 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6834 (+0) од.
  • крилаті ракети ‒ 1806 (+1) од.
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) од.
  • підводні човни — 1 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11 596 (+21) од.
  • спеціальна техніка ‒ 1337 (+1) од.
11 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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