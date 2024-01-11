На фронті за добу відбулося 73 боєзіткнення, ЗСУ відбили атаки на 6 напрямках Окремі країни анонсували нові пакети допомоги на засіданні Ради Україна-НАТО » Українські війська за добу ліквідували 830 росіян ЗСУ за добу відбили атаки росіян на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Запорізькому напрямках, а також знищили 830 окупантів Про це 11 січня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.01.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 367 620 (+830) осіб.

танків ‒ 6050 (+12) од.

бойових броньованих машин ‒ 11 238 (+22) од.

артилерійських систем – 8699 (+15) од.

РСЗВ – 957 (+1) од.

засоби ППО ‒ 641 (+2) од.

літаків – 329 (+0) од.

гелікоптерів – 324 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6834 (+0) од.

крилаті ракети ‒ 1806 (+1) од.

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од.

підводні човни — 1 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 596 (+21) од.

спеціальна техніка ‒ 1337 (+1) од.