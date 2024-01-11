Засідання Комітету ВР з нацбезпеки щодо законопроєкту про мобілізацію перенесли на 11 січня

Про це повідомили народні депутати України Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

«Зараз збирають пропозиції від фракцій, які рекомендації включити в текст рішення Комітету. Потім завтра на 9:00 погоджувальну раду від фракцій. А на 10:00 вже збирають Комітет де буде (дуже ймовірно) винесене рішення прийняти урядовий закон в першому читанні + рекомендації, що виправити. Далі о 12:00 починається засідання і голосування за перше читання. Потім (якщо успішне голосування) то 2 тижні на подачу правок і десь в лютому розгляд у другому читанні у Комітеті та залі. Голоси шукають активно, ну і фракцію навіть для цього збирають сьогодні ввечері», — написав Ярослав Железняк.

Перед цим нардепи Гончаренко та Железняк повідомляли, що 11 січня Верховна Рада планує розглянути у першому читанні законопроєкт про мобілізацію.

«Лідер коаліції Давід Арахамія з трибуни парламенту тільки що оголосив, що завтра буде перше читання по законопроєкту по мобілізації», — йдеться в повідомленні.

Натомість Олексій Гончаренко заявив, що це не означає, що законопроєкт ухвалять у тому вигляді, яким він надійшов до Ради. Його відправлять на доопрацювання до другого читання.