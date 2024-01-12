Bloomberg News: США запросят у Украины конкретный план ведения войны

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан запросит у президента Украины Владимира Зеленского более конкретный план ведения войны с Россией.

Об этом сообщает агентство Bloomberg News со ссылкой на неназванные источники.

По данным агентства, это, по всей вероятности, произойдет в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

По словам одного из собеседников агентства, украинские военные разрабатывают план на 2024 год, а Вашингтон хочет определить, как ему лучше скоординировать свою поддержку.

Вместе с тем Белый дом обеспокоен сообщениями о возможных разногласиях между Зеленским и главкомом Вооружённых сил Украины Валерием Залужным, указывает Bloomberg News.

По мнению американских чиновников, это может затянуть разработку дальнейшей стратегии.

Ранее президент США Джо Байден попросил Конгресс выделить 106 миллиардов долларов на поддержку Украины, Израиля и Тайваня.