Гарвардские студенты-евреи обвинили университет в антисемитизме

Студенты-евреи, обучающиеся в Гарвардском университете, обвинили этот университет в антисемитизме.

В судебном иске, поданном вечером в среду, студенты обвиняют Гарвард в том, что он выборочно применяет антидискриминационную политику, не защищая от преследований студентов-евреев, игнорируя их просьбы о защите и нанимая профессоров, поддерживающих насилие по отношению к евреям и ведущих антисемитскую пропаганду.

Университет, история которого насчитывает 388 лет, обвиняется в нарушении федерального закона о гражданских правах, запрещающего дискриминацию.

Жалоба была подана через восемь дней после того, как президент Гарварда Клодин Гей ушла в отставку, подвергнувшись критике за ее отношение к антисемитизму после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Она также столкнулась с обвинениями в плагиате.

В судебном иске заявляется, что предвзятость Гарварда распространяется и на прием студентов, включая предполагаемое снижение числа еврейских студентов на 60%, что отражает квоты, которые были установлены в университете около ста лет назад.

На следующий день после атаки ХАМАС более 30 студенческих групп Гарварда подписали петицию, содержащую обвинения в адрес Израиля.

Согласно поданному с удебному иску, университету потребовался день, чтобы ответить на этот документ, предложив «банальности», но не осудив петицию и не поддержав студентов-евреев.

«Гарвард, ведущий университет Америки, стал бастионом безудержной антиеврейской ненависти и преследований», – утверждается в иске.

В документе, направленном в федеральный суд Бостона, содержится требование отстранить от занятий или исключить студентов, проявляющих антисемитизм, а также вернуть пожертвования, обусловленные наймом профессоров, которые придерживаются антисемитских взглядов или продвигают антисемитскую учебную программу.

Студенты также требуют компенсации и возмещения ущерба.

Другие учебные заведения, в том числе Нью-Йоркский университет и Калифорнийский университет в Беркли, также столкнулись с подобными исками.