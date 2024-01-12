Гаубиці, боєприпаси й не тільки. Латвія анонсувала новий пакет допомоги Україні

Латвія готує новий пакет допомоги Україні, який включатиме гаубиці, боєприпаси та інше. Також було підписано угоду про військове співробітництво між країнами, зокрема, щодо виробництва дронів.

Про це повідомив президент Латвійської Республіки Едгарс Рінкевичс під час спільної пресконференції з лідером України Володимиром Зеленським.

Як відзначив Рінкевичс, Латвія й надалі продовжить надавати допомогу Україні. Зокрема він проінформував українського колегу щодо нового пакету допомоги, який включатиме:

гаубиці;

боєприпаси;

протитанкову зброю;

гелікоптери;

дрони;

пристрої зв’язку;

екіпірування.

«Латвія взяла на себе зобов’язання вести коаліцію дронів в рамках «Рамштайну», — додав лідер Латвії.