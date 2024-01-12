Львів виплачуватиме по 50 тис. грн кожному, хто підпише контракт із ЗСУ

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає «Еспресо.Захід«.

Львів’янам, які підпишуть контракт із військовими частинами Десантно-штурмових військ чи морською піхотою, виплатять по 50 тисяч гривень. Відповідне рішення 12 січня прийняли під час засідання виконавчого комітету Львівської міськради.

«50 тисяч гривень від громади Львова кожному, хто вирішив підписати контракт із військовими частинами Десантно-штурмових військ та морською піхотою. Таке рішення прийняли сьогодні на виконкомі. Нехай це буде додатковою мотивацією та підтримкою для наших хлопців та дівчат, які вирішили стати на захист України», — зазначив Андрій Садовий.

До слова, ввечері 11 січня міністр оборони Рустем Умєров повідомив про готовність нової редакції мобілізаційного законопроєкту.