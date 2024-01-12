Прогноз погоди на вихідні 13–14 січня: морози відступають

Наприкінці тижня в Україні все ще буде холодно, проте вже з суботи морози поступово відступатимуть. За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних буде похмурою і сніжною, у деяких регіонах очікуються снігопади до 3–5 мм.

Погода в суботу 13 січня

У суботу по всій Україні буде холодно та хмарно. Найнижче стовпчики термометрів опустяться на сході та півночі країни: до -9…-13 °С удень і до -16…-18 °С уночі. У центральних областях очікується -6…-9 °С (до -13 °С уночі), у південних та західних — -2…-5 °С (до -10 °С уночі).

Майже в усіх регіонах, крім сходу України, сніжитиме. На заході та в центрі очікується до 3 мм опадів, до сильного снігу (до 5 мм) варто підготуватися мешканцям Київської та Черкаської областей і краще відкласти далекі поїздки власним автотранспортом.

Погода в неділю 14 січня

У східних областях термометри вдень покажуть -6…-9 °С (до -14 °С уночі), на півдні, південному сході та заході очікується близько 0 °С. У Кіровоградській області та північних регіонах середня денна температура становитиме -4…-7 °С (до -15 °С уночі), у центральних і північно-західних областях — близько -2…-4 °С (до -5…-8 °С уночі). При цьому через високу вологість і поривчастий вітер на вулиці здаватиметься холодніше, тому термобілизна точно не буде зайвою!

Сніг у неділю падатиме в усіх регіонах, окрім Одеської та Чернівецької областей. Особливо сильно сніжитиме на Закарпатті, у Київській , Запорізькій і Луганській областях. На решті території України опади будуть незначними.

Погода у понеділок 15 січня

Новий тиждень розпочнеться з потепління по всій Україні. У західних, північних і центральних областях термометри покажуть близько 0 °С, на півдні та південному сході — +2…+4 °С. У Донецькій і Луганській областях температура вдень становитиме -1…-3 °С, але вночі буде холодно — до -8…-10 °С.

Погода на початку тижня буде хмарною. На півночі країни у Львівській, Закарпатській, Рівненській, Волинській, Луганській і Донецькій областях пройде невеликий сніг.

Народні прикмети та вірування

Якщо вдень 13 січня було тепло, то на літо чекали дощове, але спекотне. Якщо вдаряв мороз, літо мало бути прохолодним. Також холодне і пізнє літо віщувала сніжна погода цього дня.

Ожеледиця 14 січня вважалася провісником багатого врожаю, а сніг з самого ранку — часті снігопади й хуртовини до кінця зими та пізню весну. Також вважалося, що сніжна погода 14 січня віщувала похмуре та холодне літо.