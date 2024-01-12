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РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР

Росія з кінця літа 2023 року збільшує кількість вироблених боєприпасів, якщо порівнювати з попередніми роками, проте їхня якість падає —  Буданов в інтерв’ю Le Monde

«Якщо порівнювати з попередніми роками, то з кінця літа 2023 року спостерігаємо збільшення кількості виготовлених Росією боєприпасів. Водночас відзначаємо зниження якості цих снарядів.

…Усі думали, що у москви сильна армія, але слабка економіка. Виявилось, що навпаки. Армія слабка.

…Росія аж ніяк не голодує. З такими темпами вона може протриматись доволі довго».

Деталі: На його думку, інтенсивне застосування безпілотників з обох боків зумовило неможливість проведення як російських, так і українських наступальних операцій. Ще один фактор – щільність мінних полів.

12 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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