РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР

Росія з кінця літа 2023 року збільшує кількість вироблених боєприпасів, якщо порівнювати з попередніми роками, проте їхня якість падає — Буданов в інтерв’ю Le Monde
«Якщо порівнювати з попередніми роками, то з кінця літа 2023 року спостерігаємо збільшення кількості виготовлених Росією боєприпасів. Водночас відзначаємо зниження якості цих снарядів.
…Усі думали, що у москви сильна армія, але слабка економіка. Виявилось, що навпаки. Армія слабка.
…Росія аж ніяк не голодує. З такими темпами вона може протриматись доволі довго».
Деталі: На його думку, інтенсивне застосування безпілотників з обох боків зумовило неможливість проведення як російських, так і українських наступальних операцій. Ще один фактор – щільність мінних полів.
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