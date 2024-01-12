Прогноз погоди на вихідні 13–14 січня: морози відступають Кіану Рівз випустить роман » РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР Росія з кінця літа 2023 року збільшує кількість вироблених боєприпасів, якщо порівнювати з попередніми роками, проте їхня якість падає — Буданов в інтерв’ю Le Monde «Якщо порівнювати з попередніми роками, то з кінця літа 2023 року спостерігаємо збільшення кількості виготовлених Росією боєприпасів. Водночас відзначаємо зниження якості цих снарядів. …Усі думали, що у москви сильна армія, але слабка економіка. Виявилось, що навпаки. Армія слабка. …Росія аж ніяк не голодує. З такими темпами вона може протриматись доволі довго». Деталі: На його думку, інтенсивне застосування безпілотників з обох боків зумовило неможливість проведення як російських, так і українських наступальних операцій. Ще один фактор – щільність мінних полів.