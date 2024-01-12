США та Велика Британія завдали ударів по хуситах: ситуація в Ємені

У ніч з 11 на 12 січня США і Велика Британія завдали авіаудари по позиціях хуситів у Ємені

Ввечері 11 січня The Guardian повідомив, що британці та американці активізували підготовчі заходи для ударів по хуситах. Ближче до ночі стало відомо, що США та Велика Британія атакували цілі в Ємені.

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Перед цим лідер єменських повстанців Хуті Абдул-Малик аль-Хуті у відповідь заявив, що хусити готові дати відсіч.

«Будь-яка американська атака не залишиться без відповіді. Відповідь буде більшою, ніж атака, яка була здійснена з використанням 20 безпілотників і кількох ракет. Ми більш рішуче націлені на кораблі, пов’язані з Ізраїлем, і ми не відступимося від цього», — йдеться у заяві.