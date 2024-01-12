У Держдепартаменті США розкритикували політику Орбана щодо України

Про це повідомляє пресслужба Держдепартаменту США.

«Ми наближаємося до 25-ї річниці вступу Угорщини в Альянс НАТО. Це був радісний момент для багатьох із нас, хто працював під час відходу від соціалізму, та для угорців, які брали в цьому участь. І ми розчаровані тим, що прем’єр-міністр (Угорщини — ред.) Орбан вирішив залишитися в ЄС наодинці, ставлячи під сумнів боротьбу за підтримку українців, які вимагають тієї самої свободи, про яку він просив, коли був молодим студентом», — сказав О’Браєн.

Помічник держсекретаря наголосив, що США хотіли би бачити в Угорщині, яка є членом ЄС і союзником по НАТО, конструктивного партнера.

«Ми всі ставимо складні питання про те, як найкраще використати нашу підтримку для України, але ми можемо зробити це в середовищі, де зрозуміло, що ми підтримуємо Україну. І я сподіваюся, що Угорщина в подальшому зможе говорити в такому дусі», — сказав О’Браєн.

Крім того, помічник держсекретаря США висловився щодо ратифікації Угорщиною вступу Швеції до НАТО.

«Щодо вступу Швеції, Угорщина завжди говорила нам, що вона не буде останньою країною, яка ратифікує вступ Швеції до НАТО, і ми все ще очікуємо, що так і буде. Тож ми побачимо, чи буде виконано цю обіцянку, коли будемо наближатися до приєднання Швеції до Альянсу, що, я сподіваюся, відбудеться незабаром», — сказав О’Браєн.